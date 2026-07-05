Томичей предупредили об опасности нагретых зажигалок и баллонов

Фото: фото сгенерировано по запросу «КП» нейросетью

В разгар жары, 5 июля, ГУ МЧС России по Томской области напомнило о «летней» опасности. В зной обычные вещи в салоне машины или на подоконнике становятся источником серьезной угрозы. В зоне риска — зажигалки, аэрозольные и газовые баллончики с дезодорантами, лаками, освежителями воздуха.

При нагреве давление внутри емкостей резко повышается, что может привести к самовоспламенению или даже взрыву. Часто такие предметы забывают в автомобилях, которые паркуют под прямыми солнечными лучами.

Чтобы избежать последствий, все подобные вещи следует хранить в сухом, темном и прохладном месте.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» рассказала, зачем спасателям и каждому человеку нужен тревожный чемоданчик.

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