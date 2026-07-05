Томское УФАС взяло на особый контроль цены на топливо на АЗС региона

Запросы о ценообразовании направлены на все заправки области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на рынке нефтепродуктов в Томской области находится под особым контролем регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). В ведомстве сообщили, что специалисты ежедневно отслеживают любые изменения цен на бензин и дизельное топливо, чтобы не допустить негативного влияния на экономику региона и кошельки автомобилистов.

Для получения объективной картины в адрес всех автозаправочных станций Томской области уже направлены официальные запросы о предоставлении актуальной информации о стоимости топлива.

Кроме того, специалисты УФАС приняли участие в специальном совещании при Правительстве Томской области. Совместно с представителями прокуратуры и главами муниципалитетов они обсудили комплекс мер по поддержанию стабильной обстановки на топливном рынке. По итогам встречи ключевой задачей было определено предотвращение резких и необоснованных скачков цен на горючее.

В антимонопольном ведомстве подчеркнули, что все участники рынка заранее предупреждены о строгой недопустимости искусственного завышения стоимости нефтепродуктов.

«Меры антимонопольного реагирования будут приняты незамедлительно в пределах компетенции ведомства», — заявили в томском УФАС, добавив, что мониторинг ситуации продолжается в ежедневном режиме.

Вопрос стабильности топливного рынка является критически важным для Томской области, особенно в период летних сельскохозяйственных работ, строительных сезонов и пика отпусков, когда спрос на горючее традиционно возрастает. Любые необоснованные ценовые скачки способны спровоцировать цепную реакцию удорожания продуктов питания, строительных материалов, логистики и пассажирских перевозок.

В связи с этим к контролю за ситуацией подключаются не только антимонопольные органы, но и надзорные ведомства, а также региональные власти, которые в ручном режиме выстраивают логистику поставок топлива от крупных нефтяных компаний к независимым АЗС. УФАС обладает широкими полномочиями для проведения внеплановых проверок и наложения крупных оборотных штрафов на компании, уличенные в сговоре или злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

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