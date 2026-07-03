Десятки защитных рвов на пути стихии: В Томской области с огнем борются круглосуточно

На помощь томским лесопожарным прибыли более 250 десантников из восьми регионов России. Фото: Федеральная авиалесоохрана

В Томской области удалось ликвидировать два масштабных лесных пожара, бушевавших в таежной зоне. 2 июля был потушен очаг площадью 7,5 тысячи гектаров в Верхнекетском районе, а 3 июля — пожар на площади 962 гектара в Каргасокском районе. Ситуация в регионе остается напряженной: на 11:00 мск действует еще 15 лесных пожаров. Об этом рассказали в федеральном ведомстве по защите лесов.

Эпицентром борьбы с огненной стихией стал Верхнекетский район, где зарегистрировано 13 активных очагов. Еще два пожара действуют в Первомайском районе. Как отмечают в штабе по координации тушения, все возгорания имеют исключительно грозовое происхождение — сухие грозы стали главной причиной масштабных природных пожаров в труднодоступных таежных территориях.

Тушение осложняется не только удаленностью очагов, но и высокой захламленностью лесов ветровалами и буреломами. Значительная часть работ по локализации и ликвидации огня ведется вручную: парашютисты-пожарные разбирают завалы, прокладывают многокилометровые минерализованные полосы и проводят от них контролируемый отжиг навстречу стихийному огню.

Работа десантников-пожарных в таежной зоне Томской области. Фото: Федеральная авиалесоохрана

Для мониторинга обстановки и доставки сил к месту возгораний активно задействована авиация. В июне и начале июля летчиками-наблюдателями Федеральной Авиалесоохраны проводились работы по искусственному вызыванию осадков с использованием самолета-зондировщика при наличии ресурсной облачности. Это позволило оказать существенную помощь наземным группам пожаротушения.

Для стабилизации лесопожарной обстановки в Томскую область прибыла масштабная межрегиональная группировка. Помощь местным службам оказывают более 250 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны восьми регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Северо-Запада. В операции задействованы специалисты из Архангельской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Кировской областей, Хабаровского и Пермского краев, а также Республики Хакасия.

Всего с начала текущих суток в регионе ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 1 255 гектаров в Александровском, Каргасокском и Колпашевском районах. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Томской области, введенный 13 июня, продолжает действовать и предусматривает мобилизацию всех доступных сил и средств для защиты таежных массивов.

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