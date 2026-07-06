Суд в Северске отправил наркопотребителя на лечение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В Северске суд вынес приговор в отношении жителя закрытого города, который в сети купил синтетический наркотик. В прокуратуре Томской области сообщили, что инцидент произошел в марте. Северчанин приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик – «соль». Мужчина хранил его при себе, а в момент задержания сотрудниками полиции проглотил сверток, надеясь избежать уголовной ответственности. Для извлечения наркотика из желудка потребовалось медицинское вмешательство.
Приговор суда — 360 часов обязательных работ и обязанность пройти лечение от наркомании. Мобильный телефон, использовавшийся для покупки наркотика, конфискован в доход государства.
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