Суд в Северске отправил наркопотребителя на лечение

Тридцатилетний житель Северска признан виновным в незаконных приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Северске суд вынес приговор в отношении жителя закрытого города, который в сети купил синтетический наркотик. В прокуратуре Томской области сообщили, что инцидент произошел в марте. Северчанин приобрел у неустановленного лица синтетический наркотик – «соль». Мужчина хранил его при себе, а в момент задержания сотрудниками полиции проглотил сверток, надеясь избежать уголовной ответственности. Для извлечения наркотика из желудка потребовалось медицинское вмешательство.

Приговор суда — 360 часов обязательных работ и обязанность пройти лечение от наркомании. Мобильный телефон, использовавшийся для покупки наркотика, конфискован в доход государства.

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