В Томской области действует тринадцать лесных пожаров

Режим ЧС в лесах в Томской области действует с 13 июня Фото: Михаил ДЕНИСОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Томской области утром в понедельник, 6 июля, действуют тринадцать пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, большая часть возгораний — одиннадцать — зафиксирована на территории Верхнекетского лесничества. Два очага локализованы.

По состоянию на 6 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,4 (это низкая пожарная опасность).

За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано пять лесных пожаров. Тушение пожаров зачастую осложнено труднодоступностью территорий, а также высокой захламленностью ветровалами и буреломами.

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