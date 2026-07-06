В Томской области действует тринадцать лесных пожаров

Фото: Михаил ДЕНИСОВ. Перейти в Фотобанк КП
В лесах Томской области утром в понедельник, 6 июля, действуют тринадцать пожаров. По данным департамента лесного хозяйства, большая часть возгораний — одиннадцать — зафиксирована на территории Верхнекетского лесничества. Два очага локализованы.
По состоянию на 6 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,4 (это низкая пожарная опасность).
За прошедшие сутки в Томской области ликвидировано пять лесных пожаров. Тушение пожаров зачастую осложнено труднодоступностью территорий, а также высокой захламленностью ветровалами и буреломами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жара ослабевает: стал известен прогноз погоды в Томской области на неделе с 6 по 12 июля
Томский ФК КДВ на выезде обыграл «Динамо-Барнаул»
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru