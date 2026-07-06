В томском сквере Студенческих отрядов расширили зону видеонаблюдения

Сухие фонтаны устроены таким образом, что вода подается из-под земли и стекает обратно Фото: Елена Белоусова.

Томичей предупредили о расширении зоны видеонаблюдения в сквере Студенческих отрядов между улицами Красноармейской и Усова. По информации городских властей, дополнительные видеокамеры установлены у территории сухого фонтана и в зоне отдыха.

Круглосуточный мониторинг поможет предотвратить вандализм и хулиганство, уверены власти города.

Сухой фонтан в Томске был открыт менее месяца назад — 7 июня, в День города. Это совсем небольшая площадка, где вода бьет струями из-под поверхности. В отличие от традиционных фонтанов, где вода собирается в чашах, сухие фонтаны устроены таким образом, что вода подается из-под земли и стекает обратно, не создавая луж. Это возможно благодаря использованию скрытой системы форсунок и дренажной решетки, расположенной на уровне поверхности земли.

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