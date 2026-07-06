В Томской области от укусов белок пострадало одиннадцать человек

Желание погладить пушистого зверька в парке может обернуться серьезным заболеванием. Фото: Марина Лукина

От укусов белок в Томской области в этом году пострадало одиннадцать человек. Об этом 6 июля — во Всемирный день зоонозных заболеваний — сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве напомнили, что желание погладить пушистого зверька в парке может обернуться серьезным заболеванием. Белки бывают агрессивными. Эти грызуны могут заразить человека лептоспирозом, бешенством и туляремией.

Зоонозные заболевания — это инфекционные болезни, передающиеся от животных (диких или домашних) к человеку напрямую (через укусы, царапины, слюну) или косвенно (через пищу, воду, воздух, клещей и блох). Возбудителями могут быть вирусы, бактерии, паразиты и грибки.

Специфическая профилактика зоонозных инфекций — это прививки. Меры неспецифической профилактики — это, прежде всего, исключение контакта с дикими и бродячими животными, а также вакцинация домашних животных. Не стоит также гладить уличных кошек и собак.

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