Два автомобиля ВАЗ горели 5 июля в Томской области

Что спровоцировало возгорание, предстоит установить дознавателям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Два автомобиля загорелись в ночь на воскресенье, 5 июля, в поселке Улу-Юл Первомайского района. По информации регионального управления МЧС, в результате пожара автомобиль ВАЗ 2104 выгорел полностью, у ВАЗ 21015 оплавились передние фары.

Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось менее пятнадцати минут. Люди не пострадали. Что спровоцировало возгорание, предстоит установить дознавателям.

Всего за сутки в регионе потушено три пожара. В селе Вершинино Томского района сгорела сухая трава на площади 7500 квадратных метров. В селе Березкино в этом же районе сгорел мусор на открытой территории. Общая площадь пожара составила двести квадратных метров.

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