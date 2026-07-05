В десятках домов Томска 6 июля отключат электричество

Новая рабочая неделя начнется для горожан с временных неудобств Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба томской энергоснабжающей организации предупредила о запланированных отключениях света. Завтра, 6 июля, они затронут дома на улицах Грибной, Басандайской, Пригородной, Томской, а также в переулках Парбигском, Шпальном, Просторном, Тупиковом, Басандайском, на проспекте Ленина и в других локациях центра города.

Отключения также коснутся зданий на улицах Береговой, Нижне-Луговой, Трудовой, Гоголя, Лебедева, Никитина, Красноармейской, Загорной, Лермонтова, Октябрьской, Свердлова, Степановской, Хмельницкого и ряда переулков. Полный перечень адресов представлен на официальном сайте компании.

Временные интервалы различаются: с 09:00 до 12:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 16:30 и с 09:00 до 17:00.

Жителям порекомендовали заранее подготовиться к неудобствам.

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