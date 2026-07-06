Томский ФК КДВ на выезде обыграл «Динамо-Барнаул»

Сергей Передня напомнил, что второй матч томичи сыграли на ноль, то есть не позволили соперникам забить в свои ворота. Фото: ФК КДВ

Томский ФК КДВ выиграл матч 16 тура Первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б». Встреча на выезде в Барнауле с местным «Динамо» закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы на 10-й и 25-й минуте забили Александр Коротаев и Никита Симдянкин.

Главный тренер КДВ Сергей Передня на послематчевой пресс-конференции отметил, что считает победу своей команды заслуженной.

«2:0, я считаю, что это заслуженная победа. Плюс к этому можно добавить, что «Динамо-Барнаул» стали более агрессивными, и три победы подряд об этом говорят. Команда играет в силовой футбол, но мы сегодня ворота сохранили на замке, второй матч сыграли на ноль. Это меня радует. Всех болельщиков поздравляю с победой, двигаемся дальше», — сказал Передня.

Судя по сообщениям в аккаунтах КДВ и «Динамо-Барнаул» в соцсетях, томские и барнаульские болельщики остались крайне не довольны друг другом после встречи на воскресном матче.

После 16-го тура томская команда с 35-ю очками находится на третьей строчке турнирной таблицы. Впереди — «Химик» и «Победа» из Нижнего Новгорода. Следующий матч КДВ проведет дома, в воскресенье, 12 июля, КДВ сыграет против «Носты» из Новотроицка.

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