Выше +30 градусов столбики термометров в Томске в понедельник не поднимутся Фото: Елена Белоусова.

Прогноз погоды на понедельник, 6 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе ожидается переменная облачность. В районах области метеорологи прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы при грозах составят до 15-17 м/с. В дневные часы воздух прогреется до +25…+30 °C.

В Томске днем также возможен кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра при грозе усилятсядо 15 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +26…+28 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске начались торжества в честь святого праведного Феодора Томского

Топливный кризис в Томской области идет на спад

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru