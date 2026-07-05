На стройке школы в Зеленых Горках в Томске развернули масштабное благоустройство

Баскетбольная площадка будет расположена ярусом выше футбольного поля Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке новой школы по улице Андрея Крячкова в микрорайоне Зеленые Горки стартовали активные работы по благоустройству прилегающей территории. По данным Союза строителей Томской области, подрядчик приступил к возведению уличной спортивной инфраструктуры, параллельно продолжая монтаж конструкций основного здания.

За летний сезон строителям предстоит создать современный многофункциональный спортивный комплекс, который будет включать футбольное поле, беговые дорожки, зону для прыжков в длину, баскетбольную площадку и участки для детских активностей. Работы осложняются сложным рельефом участка с большим перепадом высот.

«На участке необходимо четко разместить все запланированные зоны. К примеру, баскетбольная площадка будет находиться ярусом выше футбольного поля», — поясняют в Союзе строителей Томской области.

В июне на месте будущего стадиона развернулись работы по строительству ливневой канализации, необходимой для качественного дренажа поверхности. Одновременно продолжается прокладка инженерных сетей, включая теплотрассу, и монтажные работы во всех шести блоках здания. На втором блоке уже началась установка оконных конструкций.

Монтаж конструкций третьего и шестого блоков ведется в две смены. На площадке ежедневно работают до 100 специалистов, труд организован также и в выходные дни.

Строительство школы на улице Андрея Крячкова ведется по муниципальному контракту. Фактические работы на объекте стартовали в июле 2025 года — после того, как с площадки были демонтированы башенные краны, оставшиеся от предыдущего застройщика брошенных жилых домов.

Наличие долгостроев у самой границы школьного участка до сих пор остается нерешенной проблемой. Местные жители отмечают, что заброшенные здания представляют реальную опасность для детей, и просят городские власти окончательно определиться со статусом этих объектов.

Новая школа рассчитана на 1 100 учеников, ее общая площадь составит 22 тысячи квадратных метров. Здание будет разделено на несколько функциональных блоков: образовательный, административно-информационный, спортивный, культурный, медицинский и пищевой. В учреждении запроектированы два спортивных зала и актовый зал на 400 мест. Согласно условиям муниципального контракта, все строительно-монтажные работы должны быть полностью завершены в 2027 году.

Как отмечают в Союзе строителей Томской области, задача на летние месяцы — качественно выполнить необходимый объем благоустройства, строго соблюдая график производства работ, который был частично откорректирован в соответствии с порядком финансирования объекта.

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