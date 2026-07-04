В Томской области отремонтируют 24 км трассы Больше-Дорохово — Тегульдет

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области выбрали подрядчика для ремонта участка автомобильной дороги Больше-Дорохово — Тегульдет. Итоги электронного аукциона опубликованы на онлайн-платформе госзакупок.
Согласно проекту контракта, работы стартуют 20 июля. В порядок приведут около 24 км трассы. Начальная стоимость контракта превысила 323,3 млн рублей. На участие в аукционе поступила только одна заявка. Победитель предложил выполнить ремонт за 321,7 млн рублей..
Восстановить участок проезжей части планируют не позднее 10 декабря 2026 года.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в Музыкальном переулке за ночь уложили 2000 м² асфальта.
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