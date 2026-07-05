Бастрыкин вновь обратил внимание на не расселенный аварийный дом в Томске

Ранее возбужденное дело было отменено надзорным органом, но теперь расследование возобновлено Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным многоквартирным домом на улице Шишкова в Томске. По его поручению региональное управление СКР повторно возбудило уголовное дело из-за многолетнего бездействия ответственных лиц при расселении жильцов. Об этом сообщили в следственном ведомстве.

Поводом для вмешательства центрального аппарата СК России стало обращение граждан, которые уже более десяти лет не могут добиться переселения из опасного здания. Речь идет о многоквартирном доме 1947 года постройки, который был официально признан аварийным еще в 2014 году.

«Отсутствуют системы водоснабжения и канализации, в стенах образовались трещины, несущие конструкции деформированы, имеется риск их обрушения», — отметили в следственном ведомстве.

Несмотря на официальный статус дома и реальную угрозу жизни, люди до сих пор не получили благоустроенное жилье, а их многочисленные обращения в различные инстанции не приводили к решению проблемы.

Информация о плачевном состоянии дома ранее получила широкий резонанс в социальных сетях, после чего Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию на личный контроль. Изначально следственное управление СК по Томской области возбудило уголовное дело, однако впоследствии это решение было отменено надзорным органом.

«В целях защиты прав граждан уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Томской области Святославу Горячеву представить подробный доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Особое внимание будет уделено мерам, принимаемым для восстановления прав жителей и реального обеспечения их безопасным благоустроенным жильем.

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