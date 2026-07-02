Томичи отметят день памяти Петра и Февронии Всероссийским парадом семьи

В регионах России установлено около 90 памятников Петру и Февронии. Есть такой памятник и в Томске Фото: Елена Белоусова.

Стала известна программа мероприятий, которые состоятся в Томске 8 июля — в День семьи, любви и верности

Вечером в сквере у Богоявленского собора, на улице Карла Маркса, 1 состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским с участием представителей Томской епархии, семейных пар и молодоженов, которые в этот день вступят в семейный союз. Затем от Богоявленского собора по набережной Томи до здания БКЗ пройдет Всероссийский парад семьи. В шествии примут участие прихожане томских храмов и семьи с детьми.

После окончания шествия в БКЗ начнется праздничный концерт, где будут чествовать супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, а также многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение 0+.

День семьи, любви и верности — относительно молодой праздник. Он отмечается 8 июля, в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которых считают покровителями брака в русской православной церкви. В разных регионах России установлено около 90 памятников Петру и Февронии. Есть такой памятник и в Томске.

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