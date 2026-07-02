Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 15:10

Томичи отметят день памяти Петра и Февронии Всероссийским парадом семьи

В центре Томска 8 июля состоятся молебен и праздничный концерт
Елена Белоусова
В регионах России установлено около 90 памятников Петру и Февронии. Есть такой памятник и в Томске

В регионах России установлено около 90 памятников Петру и Февронии. Есть такой памятник и в Томске

Фото: Елена Белоусова.

Стала известна программа мероприятий, которые состоятся в Томске 8 июля — в День семьи, любви и верности

Вечером в сквере у Богоявленского собора, на улице Карла Маркса, 1 состоится молебен святым Петру и Февронии Муромским с участием представителей Томской епархии, семейных пар и молодоженов, которые в этот день вступят в семейный союз. Затем от Богоявленского собора по набережной Томи до здания БКЗ пройдет Всероссийский парад семьи. В шествии примут участие прихожане томских храмов и семьи с детьми.

После окончания шествия в БКЗ начнется праздничный концерт, где будут чествовать супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, а также многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Вход на все мероприятия свободный. Возрастное ограничение 0+.

День семьи, любви и верности — относительно молодой праздник. Он отмечается 8 июля, в день памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которых считают покровителями брака в русской православной церкви. В разных регионах России установлено около 90 памятников Петру и Февронии. Есть такой памятник и в Томске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томске изменится схема движения троллейбусов маршрутов №№ 2 и 6

Двух жителей Томской области будут судить за вылов рыбы в период нереста

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru