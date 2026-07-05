В третьей горбольнице Томска начал работу современный ЛОР-комплекс

Ежемесячно комплекс сможет принимать более тысячи пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городской клинической больнице № 3 Томска ввели в эксплуатацию современный ЛОР-комбайн. Оборудование стоимостью 6 миллионов рублей было приобретено за счет средств областного бюджета для повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи жителям региона. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Новый комплекс представляет собой многофункциональную рабочую станцию, предназначенную для полного цикла диагностики и лечения заболеваний уха, горла, носа и околоносовых пазух. Главное преимущество установки заключается в том, что она объединяет широкий набор необходимых медицинских инструментов, эндоскопических модулей и систем подачи воздуха/воды. Это позволяет врачу проводить комплексное обследование и выполнять лечебные процедуры на одном месте, без необходимости перемещения пациента по разным кабинетам.

Ожидается, что пропускная способность обновленного кабинета составит более тысячи обследований ежемесячно. Аппарат уже активно применяется в ежедневной практике для диагностики, лечения и динамического наблюдения пациентов с такими распространенными патологиями, как острые и хронические синуситы, ларингиты, отиты различной этиологии, а также для выявления причин нарушения слуха.

Модернизация материально-технической базы медицинских учреждений остается одним из приоритетных направлений развития здравоохранения Томской области. Закупка высокотехнологичного оборудования, такого как современные ЛОР-комбайны, позволяет внедрять новые стандарты оказания отоларингологической помощи, снижать нагрузку на профильных специалистов и минимизировать дискомфорт для пациентов во время малых хирургических вмешательств и диагностических процедур. В регионе продолжается плановое обновление парка медицинской техники как в крупных больницах областного центра, так и в районных поликлиниках.

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