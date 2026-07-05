В Томской области выявили 69 случаев онкологии и тысячи скрытых заболеваний

С начала 2026 года бесплатные медосмотры прошли почти 188 тысяч жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в Томской области прошли почти 188 тысяч человек. По итогам масштабного обследования врачи впервые диагностировали у пациентов более 9,2 тысячи заболеваний, включая десятки случаев злокачественных новообразований, что позволило своевременно начать лечение. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Наиболее распространенным впервые выявленным диагнозом стала артериальная гипертония — ее обнаружили у 1 706 жителей области. Кроме того, у 352 человек диагностировали сахарный диабет, у 255 — ишемическую болезнь сердца, у 101 — цереброваскулярные заболевания. Особое внимание медиков привели 69 случаев онкологии, выявленных на стадиях, когда болезнь еще поддается успешной терапии, а также один случай туберкулеза.

После прохождения первого этапа диспансеризации 5 108 пациентов были направлены на углубленное дополнительное обследование для уточнения диагнозов. Еще 352 человека получили направления на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, а 292 жителям было рекомендовано санаторно-курортное лечение. Всего второй этап обследования с начала года успешно прошли более 34,6 тысячи человек.

В проведении обследований в регионе задействованы 33 медицинские организации и 22 передвижных медицинских комплекса. Благодаря работе выездных бригад врачи смогли охватить отдаленные территории: с начала года диспансеризацию прошли более 52 тысяч жителей сельских районов, из которых свыше 8 тысяч были обследованы непосредственно по месту жительства, без необходимости ехать в областном центр.

Пройти бесплатную диспансеризацию и проверить свое здоровье жители региона могут в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

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