Штат больниц Томской области пополнят 100 выпускников ординатуры СибГМУ

Всего в этом году университет подготовил 460 узких специалистов по 50 профилям Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году медицинские учреждения Томской области получат значительное кадровое пополнение: к работе приступят 100 выпускников ординатуры Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Торжественная церемония вручения дипломов состоялась 3 июля в концертном зале Облсовпрофа, после чего молодые специалисты отправились к местам своей работы.

Все сто врачей обучались по программам целевой подготовки, что гарантирует их обязательное трудоустройство в системе регионального здравоохранения. Распределение уже завершено: большинство молодых специалистов направятся в городские клинические больницы №1 и №3, Томскую областную клиническую больницу, детскую городскую больницу №2 и Асиновскую районную больницу.

Общий выпуск ординаторов СибГМУ в этом году оказался масштабным и составил 460 человек, прошедших углубленную подготовку по 50 различным медицинским специальностям.

Медицинские организации региона активно модернизируются к приему новых кадров: в учреждениях обновляется парк диагностического и лечебного оборудования, вводятся в эксплуатацию новые поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые остро нуждаются в квалифицированных специалистах.

Целевое обучение остается одним из самых эффективных инструментов решения проблемы кадрового дефицита в медицине. Статистика подтверждает стабильность этой тенденции: для сравнения, в прошлом году по аналогичным целевым договорам в томские больницы и поликлиники уже пришли работать 91 молодой врач. Такой подход позволяет не только гарантировать трудоустройство выпускникам, но и постепенно закрывать потребность населения в узких специалистах как в областном центре, так и в районах.

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