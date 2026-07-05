Томичей просят помочь 10-летнему мальчику с аутизмом пройти курс реабилитации

Матвей Самойлов учится в коррекционной школе, осваивает чтение и общается с миром через специальные карточки. Фото: сайт фонда «Обыкновенное чудо»

Томский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» открыл срочный сбор средств на реабилитацию 10-летнего Матвея Самойлова, у которого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). Для прохождения рекомендованного врачами курса, способного помочь мальчику в развитии коммуникативных навыков, семье необходимо собрать около 160 тысяч рублей. Как сообщает издание «МК в Томске», самостоятельно оплатить лечение родители не в состоянии.

По словам мамы мальчика Марии, первые тревожные признаки появились вскоре после того, как Матвей начал посещать детский сад. После многочисленных обследований врачи поставили диагноз, и с тех пор жизнь семьи неразрывно связана с постоянными консультациями специалистов, развивающими занятиями и поиском эффективных программ реабилитации.

Сегодня Матвей учится во втором классе коррекционной школы в Северске по индивидуальной программе, посещает занятия по рисованию и постепенно осваивает бытовые навыки. Благодаря регулярной работе с дефектологами и логопедами мальчик научился читать простые слова и составлять короткие предложения. Общаться с окружающими ему помогают специальные карточки (система альтернативной коммуникации PECS), однако собственная речь у ребенка пока так и не появилась.

Для следующего шага в развитии врачи рекомендуют Матвею пройти интенсивный курс Томатис-терапии, а также занятия по сенсорной интеграции и нейродинамической гимнастике. Эти современные нейрокоррекционные методики направлены на стимуляцию работы мозга, развитие внимания, восприятия окружающего мира и, что особенно важно, на запуск и развитие речи.

Собрать необходимую сумму самостоятельно семья не может, поэтому фонд «Обыкновенное чудо» обратился за поддержкой ко всем неравнодушным жителям Томской области. Расстройство аутистического спектра — это сложное нарушение развития, которое требует многолетней и дорогостоящей коррекции. Своевременные интенсивные занятия способны кардинально изменить жизнь ребенка, подарив ему возможность учиться в обычной школе, заводить друзей и быть более самостоятельным.

Каждый желающий может помочь Матвею пройти жизненно важный курс реабилитации, сделав пожертвование любого размера через официальный сайт благотворительного фонда. Даже небольшой вклад сотен томичей поможет приблизить мальчика к новым достижениям и, возможно, к первым самостоятельным словам.

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