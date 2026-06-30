Капитан внутренней службы отделения Ольга Хижняк дала эксклюзивное интервью «КП». Фото: специализированное отделение судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России

Иногда дети-сироты годами ждут квартир, больные подолгу не получают положенных им лекарств, а выплаты коррупционерами штрафов затягиваются. Такие проблемы уже более двух лет решает специализированное региональное отделение судебных приставов ГМУ ФССП России. Его начальник, капитан внутренней службы Ольга Хижняк, рассказала «КП-Томск», как устроена система взыскания, какие сложности возникают при работе с должниками и куда обращаться тем, кому требуется подобная помощь.

— Ольга Александровна, чем занимается ваше отделение и чем оно отличается от обычных подразделений ФССП?

— Уже более двух с половиной лет, с момента создания, на страже закона в регионе стоит специализированное отделение судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России. Мы осуществляем принудительное исполнение судебных актов, а также актов других органов и должностных лиц. В их числе: постановления о взыскании налоговых платежей в отношении юридических лиц, исполнительных документов об исполнении уголовного наказания в виде штрафа за совершение коррупционного преступления.

Кроме того, специализированное отделение помогает самым незащищенным слоям населения, когда должниками выступают органы госвласти. То есть, социально значимые дела, такие как предоставление жилья взамен аварийного или детям-сиротам; обеспечение лекарствами, дороги, свалки, обеспечение пожарной безопасности.

У специалистов немало выездной работы. Фото: специализированное отделение судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России

За пять месяцев 2026 года отделение взыскало 31 млн рублей по производствам об исполнении уголовного наказания в виде штрафа за совершение преступления коррупционной направленности. За этот же период времени 13 детей-сирот получили ключи, ряду гражданам выдали жилищные сертификаты. По Федеральному закону №159, после окончания образовательного учреждения сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, должны обеспечиваться благоустроенными квартирами — те, у кого нет своего жилья. Помещения приобретают муниципалитеты посредством электронных аукционов, после чего с новоселами заключают договоры социального найма.

— А какой механизм работы по исполнительным документам о предоставлении жилья детям-сиротам?

— Например, ребенок-сирота не получают положенную государством квартиру. Предоставить ее суд обязывает орган власти — как правило, местную администрацию. После вступления решения в силу исполнительный лист поступает к нам в отделение. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполпроизводство и незамедлительно уведомляет ответчика. Органу власти направляют требование в установленный срок предоставить жилье, соответствующее всем нормам (специализированное, благоустроенное, по договору найма). Если это добровольно и своевременно не исполняется, за уклонение от судебного решения судебный пристав будет применять комплекс мер принудительного характера, административного воздействия и даже уголовного преследования. Это будет продолжаться до исполнения требований акта.

Если должностное лицо администрации сознательно и длительное время игнорирует вступившее в силу решение суда о предоставлении жилья сироте, судебный пристав-исполнитель выносит предупреждение по статье №315 УК Российской Федерации. Тогда ответчику грозят серьезные санкции: штраф, обязательные или принудительные работы, арест, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

— По какой схеме вы работаете для обеспечения жителей Томской области лекарствами?

— При поступлении исполнительного листа судебный пристав возбуждает производство. Уведомляет должника и направляет требование обеспечить заявителя лекарством в нужный срок. Если препараты не выдаются, на должностных лиц налагаются административные штрафы по статье №17.15 КоАП РФ и выставляются повторные требования. На этом же этапе запрашиваются документы о закупках, остатках, причинах задержки. Пристав устанавливает конкретный срок исполнения.

При дальнейшем бездействии материалы передадут в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье №315 УК РФ. Производство считается исполненным только тогда, когда пациент фактически получил лекарство.

— Какие сложности возникают при работе с задолжавшими бюджетополучателями?

— Главная трудность — это ограниченность и целевое назначение бюджетных денег. Зачастую они уже расписаны по статьям. Если суд обязал сделать то, на что «нет запланированной строки», исполнение может затянуться до перераспределения средств или начала следующего финансового года. Даже при наличии средств госорган обязан провести процедуру закупки, дождаться сроков конкурсов и поставщиков, это также замедляет процесс. А еще время увеличивается тогда, когда требуется согласование с Минфином, казначейством, профильным департаментом.

За 5 месяцев 2026 года фактически исполнены 127 производств неимущественного характера в отношении должников-бюджетополучателей. Эти цифры говорят сами за себя, демонстрируя эффективность применения принудительных мер, предусмотренных статьей №105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

«В полях». Фото: специализированное отделение судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России

— Ольга Александровна, как можно узнать о своих долгах?

— На официальном сайте ГМУ ФССП России доступен удобный сервис «Банк данных исполнительных производств». Он позволяет узнать информацию о должниках — как физических, так и юридических лицах. Для этих же целей созданы мобильные приложения.

Кроме того, человек всегда может получить консультацию судебного пристава. Операторы Центра телефонного обслуживания ФССП России помогают получать интересующую информацию, отвечают на вопросы о принудительном исполнении. Номер ЦТО: 8 (800) 303-0000, звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.

— Когда стоит обращаться на личный прием?

— Тогда, когда вам необходимы детальные разъяснения. Если хотите подробно разобраться в причинах возбуждения исполнительного производства, принятых мерах и ваших обязанностях.

Другая причина обратиться на прием— подача документов. Когда нужно Если вам необходимо лично принеси заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки, об уточнении реквизитов, доказательства оплаты долга или документы, подтверждающие ваше имущественное положение, ходатайство о приостановлении или окончании производства.

Человек может прийти к специалисту и для того, чтобы снять арест со счета или имущества, уточнить причины ограничения на выезд и способы решения проблемы, получить справку о погашении задолженности.

В Томске приставы-исполнители принимают граждан по адресу улица Пушкина, дом №65 по вторникам с 9:00 до 13:00 и четвергам с 13:00 до 18:00. К руководителю отделения можно попасть в любой будний день в стандартное рабочее время. К замначальника — по средам с 9:00 по 18:00. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность. Доступна онлайн-запись на прием на сайте ГМУ ФССП. Наш телефон: 8 (3822) 61-51-48, электронная почта: osp98070@r98.fssp.gov.ru.

Отмечу, что необязательно лично обращаться за консультацией для получения общей информации о статусе производства. Проще воспользоваться порталом Федеральной службы или «Госуслуги». Для стандартных запросов можно направить электронное обращение.

Ольга Хижняк. Фото: специализированное отделение судебных приставов по Томской области ГМУ ФССП России

— Какие права есть у должников и взыскателей?

— Их права четко определены и закреплены в Федеральном законе № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Должника в праве получать информацию и копии документов, обращаться в суд за отсрочкой и рассрочкой, уменьшением удержаний, снятием ареста, обжаловать действия судебного пристава, участвовать в исполнительных действиях, предоставлять объяснения и документы.

Взыскатель может получать сведения о ходе исполнительного производства, ходатайствовать о принятии мер (арест, розыск, запросы и прочее), предоставлять документы и сведения о должнике, обжаловать действия сотрудников ГМУ ФССП России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что судебный пристав пошла на хитрость ради встречи с неплательщицей: «заказала» у нее клининговую услугу.

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