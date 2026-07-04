В июне-2026 местный житель Руслан Мурзаев побывал в Италии и запечатлел для «Комсомольской правды — Томск» настоящие сокровища архитектуры. В сегодняшней эксклюзивной фотоподборке издания — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре («Святая Мария с цветком»). Шедевр, расположенный в самом сердце Флоренции, создавался почти шесть веков — до того, как он приобрел современный вид. Строительство началось в 1296 году на месте древней церкви Санта-Репарата, а завершилось лишь в 1887-м, когда появился мраморный фасад.
На этих фото можно увидеть главное «чудо» сооружения от Филиппо Брунеллески — самый большой в мире кирпичный купол.
Восьмигранный гигант диаметром 42-45 метров и высотой около 91 был построен без лесов.
Размеры собора поражают: длина 153 метра, ширина 90, высота более ста. Его площадь 8+ тысяч квадратных метров вмещает до 30 тысяч человек.
С 1982 года поразительной красоты кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Эту красивейшую подборку томич дополнил и снимками других творений. Напортив Санта-Мария-дель-Фьоре расположена статуя создателя ее необычного купола — итальянского архитектора, скульптора, изобретателя и сценографа Филиппо Брунеллески. Он заложил основы и определил направления развития итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Рядом, на Соборной площади (Пьяцца-дель-Дуомо), стоит баптистерий Сан-Джованни с его знаменитыми позолоченными «Вратами Рая» от Лоренцо Гиберти. Здесь совершают таинства крещения.
Все это — части единого архитектурного ансамбля, где каждая постройка отражает разные эпохи и гармонично дополняет остальные.
Напомним, ранее мы опубликовали другие фоторепортажи из европейской страны с богатейшей историей:
— «Колизей, дом Феллини, храм Венеры Генетрикс: фотопрогулка по Риму без вылета из Томска»
— «Древняя арена в объективе: томич снял знойный Колизей с мрачной историей».
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