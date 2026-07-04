Сооружение заложили на руинах, возвели на месте древней церкви Санта-Репарата (пятого века). Ее фрагменты сохранились под современным зданием, там устроен подземный музей с артефактами. Фото: Руслан Мурзаев

В июне-2026 местный житель Руслан Мурзаев побывал в Италии и запечатлел для «Комсомольской правды — Томск» настоящие сокровища архитектуры. В сегодняшней эксклюзивной фотоподборке издания — кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре («Святая Мария с цветком»). Шедевр, расположенный в самом сердце Флоренции, создавался почти шесть веков — до того, как он приобрел современный вид. Строительство началось в 1296 году на месте древней церкви Санта-Репарата, а завершилось лишь в 1887-м, когда появился мраморный фасад.

Внушительная достопримечательность веками притягивает туристов. Фото: Руслан Мурзаев

Еще один ракурс. Фото: Руслан Мурзаев

Важнейший инженерный прорыв эпохи Возрождения — купол около 45 метров в диаметре. Фото: Руслан Мурзаев

На этих фото можно увидеть главное «чудо» сооружения от Филиппо Брунеллески — самый большой в мире кирпичный купол.

Брунеллески предложил сделать двойной купол: внутренняя оболочка несет основную нагрузку, а внешняя — более легкая и декоративная. Фото: Руслан Мурзаев

Восьмигранный гигант диаметром 42-45 метров и высотой около 91 был построен без лесов.

В 15 веке постройка стала крупнейшим храмом Европы: после освящения в 1436 году он лидировал по масштабу. Фото: Руслан Мурзаев

Размеры собора поражают: длина 153 метра, ширина 90, высота более ста. Его площадь 8+ тысяч квадратных метров вмещает до 30 тысяч человек.

Интересно, что часть средств на внешнюю отделку собора пожертвовал русский промышленник Павел Демидов. В знак благодарности ему на фасаде разместили его семейный герб. Фото: Руслан Мурзаев

С 1982 года поразительной красоты кафедральный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неоготический фасад, который мы видим сейчас, создал в конце 19 века архитектор Эмилио де Фабрис. Фото: Руслан Мурзаев

Название собора Санта-Мария-дель-Фьоре переводится как «Святая Мария с цветком». Фото: Руслан Мурзаев

Эту красивейшую подборку томич дополнил и снимками других творений. Напортив Санта-Мария-дель-Фьоре расположена статуя создателя ее необычного купола — итальянского архитектора, скульптора, изобретателя и сценографа Филиппо Брунеллески. Он заложил основы и определил направления развития итальянской архитектуры эпохи Возрождения. Рядом, на Соборной площади (Пьяцца-дель-Дуомо), стоит баптистерий Сан-Джованни с его знаменитыми позолоченными «Вратами Рая» от Лоренцо Гиберти. Здесь совершают таинства крещения.

«Райские врата» баптистерия Сан-Джованни и статуя Филиппо Брунеллески. Фото: Руслан Мурзаев

Все это — части единого архитектурного ансамбля, где каждая постройка отражает разные эпохи и гармонично дополняет остальные.

Ослепительная красота. Фото: Руслан Мурзаев

Напомним, ранее мы опубликовали другие фоторепортажи из европейской страны с богатейшей историей:

— «Колизей, дом Феллини, храм Венеры Генетрикс: фотопрогулка по Риму без вылета из Томска»

— «Древняя арена в объективе: томич снял знойный Колизей с мрачной историей».

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