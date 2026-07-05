В Томске начались торжества в честь святого праведного Феодора Томского

В Богородице-Алексиевском монастыре прошло архиерейское Всенощное бдение с крестным ходом. Фото: Томская епархия

В Богородице-Алексиевском монастыре Томска проходят торжественные богослужения, посвященные одному из главных православных праздников региона — дню обретения мощей святого праведного Феодора Томского. На празднование в областном центре собрались паломники из разных уголков страны и архиереи Русской Православной Церкви.

Накануне праздника, 4 июля, в обители было совершено торжественное Всенощное бдение. Богослужение возглавили сразу пять архиереев: митрополит Томский и Асиновский Ростислав, митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, епископ Каменский и Барабинский Владимир, епископ Троицкий и Южноуральский Павел и епископ Колпашевский и Стрежевской Филарет. Им сослужило духовенство из различных регионов и братия монастыря.

Служба началась с традиционного крестного хода вокруг Казанского храма, после чего архиереи и многочисленные верующие продолжили молитву в самом храме у раки с мощами сибирского старца. Среди молящихся были и участники Феодоровского крестного хода, которые прибыли в Томск накануне после многодневного пешего паломничества.

Кульминацией праздника станет Божественная литургия, которая состоится 5 июля, непосредственно в день обретения мощей старца. Из-за большого количества ожидаемых прихожан и паломников богослужение пройдет на открытом воздухе на территории монастыря у стен Казанского храма. Возглавят литургию шесть архиереев РПЦ.

Святой праведный Феодор Томский (старец Феодор Кузьмич) — один из самых почитаемых сибирских святых, таинственный странник, живший в Томске в XIX веке. По известному историческому преданию, под видом смиренного старца скрывался император Александр I. Мощи подвижника были обретены в 1995 году и с тех пор являются главной духовной святыней Томской земли, к которой ежегодно приезжают помолиться тысячи паломников со всей России.

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