Запасы бензина и дизеля в регионе регулярно пополняются, однако очереди на заправках сохраняются из-за ажиотажного спроса Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация на рынке нефтепродуктов Томской области постепенно стабилизируется. Поставки топлива продолжаются, а региональные запасы остаются достаточными для покрытия спроса, несмотря на сохраняющиеся очереди на автозаправочных станциях. Областные власти выстраивают новые логистические цепочки, подключая частных операторов к крупнейшим нефтяным компаниям.

Одной из главных причин длинных очередей остается искусственно разогретый ажиотажный спрос. Многие автомобилисты, поддавшись панике, приезжают на АЗС, чтобы долить всего 10–15 литров до полного бака, что кратно увеличивает время ожидания и создает лишнюю нагрузку на работающие колонки.

«Запасов топлива в Томской области даже при существующем спросе достаточно. И эти запасы регулярно пополняются», — подчеркнул губернатор региона Владимир Мазур и призвал водителей не создавать искусственный дефицит.

На данный момент семь частных АЗС уже заключили договоры с компанией поставщиком и возобновили получение бензина и дизельного топлива. Параллельно ведутся активные переговоры о подключении к поставкам других участников рынка.

Тем не менее, процесс перехода на новых поставщиков тормозится самими предпринимателями. Часть независимых заправок до сих пор не завершила оформление необходимых документов. Чтобы ускорить восстановление стабильной работы АЗС и сократить очереди, глава региона поручил мэрам городов и главам районов взять этот вопрос на личный контроль и оказать содействие бизнесу.

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