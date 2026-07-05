Роспотребнадзор оценил обстановку после тления мусора под Томском

Полигон твердых коммунальных отходов. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Роспотребнадзора не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе после тления твердых коммунальных отходов на полигоне под Томском. Несмотря на положительные результаты лабораторных исследований, спасатели призывают горожан соблюдать базовые меры безопасности до полной стабилизации экологической обстановки.

Проверка качества воздуха была инициирована после обращений обеспокоенных жителей. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели отбор проб в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от места тления мусора.

По результатам лабораторных замеров, качество атмосферного воздуха соответствует установленным санитарным нормам, а содержание загрязняющих веществ не превышает допустимых значений.

Несмотря на отсутствие официального превышения ПДК, в ГУ МЧС России по Томской области рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют по возможности реже находиться на улице, особенно в дневные часы, когда температура воздуха наиболее высокая и конвекционные потоки могут переносить продукты горения на большие расстояния.

Для минимизации потенциального воздействия дыма специалисты дают ряд практических рекомендаций. Дома и на работе советуется использовать кондиционеры или очистители воздуха, регулярно проводить влажную уборку, а окна и форточки занавешивать влажной тканью, периодически меняя ее.

Особое внимание к своему самочувствию следует уделить уязвимым группам населения: детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Им желательно максимально сократить время пребывания на открытом воздухе и строго соблюдать рекомендации лечащего врача.

Кроме того, медики и спасатели советуют отказаться от курения и употребления алкоголя, пить больше чистой воды, чаще принимать душ, промывать нос и горло. При появлении кашля, одышки, бессонницы или других признаков ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Также жителям рекомендуют по возможности реже пользоваться личным автомобилем, чтобы не увеличивать общую антропогенную нагрузку на атмосферный воздух в регионе.

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