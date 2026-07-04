Томские спасатели объяснили, зачем каждому нужен тревожный чемоданчик

В МЧС перечислили, что должно быть в «личном резерве» Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

4 июля в ГУ МЧС России по Томской области рассказали о «тревожной сумке». Каждый спасатель имеет такой набор для быстрого выезда на задание. Подобное пригодится и обычным людям — нужен личный план «Б» на случай ЧС.

«Укомплектованный набор предметов первой необходимости позволяет сотруднику быстро выдвинуться, где бы он ни находился. "Тревожная сумка" — это это личный "резерв" для безопасности и выполнения обязанностей, когда обычные условия нарушены. Для города достаточно легкого комплекта: паспорт, вода, снеки, фонарик, свисток, аптечка. А "тревожный чемоданчик" — это уже основательный запас: вода, еда без готовки, теплые вещи, документы. Такой набор особенно важен для живущих в зонах риска», — пояснил старший инженер Иван Старков.

В сумку сотрудника МЧС входят в том числе средства связи, расширенная аптечка, непортящиеся продукты, вода, гигиена, сменная одежда и защита. Состав может меняться, но главное — чтобы все было под рукой.

Спасатели надеются, что обычным людям тревожный чемоданчик никогда не пригодится. При этом советуют им обзавестись «на всякий пожарный случай».

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