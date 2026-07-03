В Томской области мужчина экстренно погасил долг ради трудоустройства на вахту

Чтобы получить должность, жителю Парабельского района пришлось оплатить не только коммунальные счета, но и исполнительский сбор. Фото: ФССП России по Томской области

Житель села Парабель Томской области в кратчайшие сроки нашел средства и полностью погасил задолженность по услугам ЖКХ на сумму более 300 тысяч рублей. Причиной столь оперативного решения финансовых проблем стало желание мужчины устроиться на работу вахтовым методом — потенциальный работодатель отказал ему в трудоустройстве из-за наличия непогашенных исполнительных производств.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, задолженность за отопление, электроэнергию и обслуживание муниципального жилья мужчина накопил, проживая в квартире по договору соцнайма. Сотрудники отделения судебных приставов по Парабельскому району ранее применяли к нему различные меры принудительного исполнения, однако они не приносили ощутимого результата: у должника отсутствовали официальный доход и имущество, подлежащее аресту.

Ситуация кардинально изменилась, когда томич решил устроиться на вахтовую работу. Служба безопасности компании-работодателя провела стандартную проверку соискателя через открытый сервис «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России. Обнаружив неоплаченные долги, кадровики отказали мужчине в приеме на работу, однако пообещали заключить трудовой договор при условии полного закрытия задолженности.

Получив от судебного пристава-исполнителя точную сумму долга, гражданин изыскал необходимые средства. Он оплатил не только сами коммунальные счета, но и исполнительский сбор в бюджет РФ, который начисляется за неуплату долга в добровольный срок. Только после подтверждения списания средств из базы данных он смог подписать трудовой договор и отправиться на заработки.

Сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России стал неотъемлемым инструментом проверки контрагентов и соискателей. Сегодня большинство крупных компаний, особенно в сфере вахтовых работ, транспорта, охраны и государственных корпораций, в обязательном порядке проверяют кандидатов на наличие долгов. Наличие активных исполнительных производств все чаще становится причиной отказа в трудоустройстве, так как работодатели не хотят иметь дело с сотрудниками, чьи доходы будут регулярно арестовываться в счет погашения обязательств. Своевременная оплата долгов позволяет гражданам избежать подобных репутационных и финансовых потерь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лесопилке в Асино дали 30 дней на уборку отходов, заваливших детский конный клуб

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенным мостом в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru