Бастрыкин взял на контроль ситуацию с разрушенным мостом в Томской области

Жители населенного пункта остались без надлежащего транспортного сообщения и возможности вызова экстренных служб Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства представить подробный доклад о ситуации с аварийным мостом в деревне Малое Бабарыкино Томской области. Глава СКР лично взял на контроль проведение доследственной проверки после сообщений о том, что населенный пункт фактически оказался отрезан от транспортной инфраструктуры.

Поводом для вмешательства центрального аппарата Следственного комитета стали публикации в социальных сетях и многочисленные обращения граждан. По имеющейся информации, после весеннего паводка единственный мост, обеспечивающий въезд в деревню Малое Бабарыкино, был закрыт из-за аварийного состояния.

В результате разрушения переправы с населенным пунктом прервано надлежащее транспортное сообщение. Ситуация создает прямую угрозу жизни и здоровью местных жителей: в деревню невозможен проезд автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных расчетов, полиции и другой спецтехники экстренных служб.

Несмотря на критическое положение, обращения граждан в различные инстанции на протяжении длительного времени не принесли никаких результатов — чиновники ограничивались формальными отписками, а реальных мер по восстановлению переправы предпринято не было.

По данному факту следственными органами СК России по Томской области организовано проведение доследственной проверки. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности граждан.

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