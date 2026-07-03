Томский перинатальный центр Евтушенко получит более 130 единиц оборудования

Первыми в центр доставили дефибрилляторы и аппараты для подогрева крови Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко продолжает масштабное техническое переоснащение. В 2026 году в учреждение планируется поставить более 130 единиц медицинского оборудования на общую сумму около 6 миллионов рублей, что позволит существенно повысить качество помощи пациенткам и новорожденным.

Новая техника уже начала поступать в четыре отделения центра — анестезиологии-реаниматологии, операционный блок и родовые залы. В настоящий момент учреждение получило два современных автоматических наружных дефибриллятора, специализированные устройства для размораживания крови и тканей, а также аппараты для конвекционного подогрева крови и инфузионных растворов, которые критически важны при оказании экстренной помощи.

Полное оснащение стало возможным благодаря участию в федеральной программе «Охрана материнства и детства», входящей в национальный проект «Семья».

Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко рассчитан на 110 коек и представляет собой многопрофильный медицинский комплекс. В его состав входят поликлиника для беременных и детей до трех лет, акушерское отделение, отделения патологии беременных, новорожденных и недоношенных детей, а также реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, здесь функционируют современный операционный блок, клинико-диагностические лаборатории и диагностическое отделение.

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