«Защита зависит от правильного нанесения»: томский Роспотребнадзор уточнил, как пользоваться кремом от солнца

Защиту следует наносить, в том числе, на уши, заднюю поверхность шеи и даже на стопы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области в очередной раз объявлено о продлении периода аномальной жары. До 5 июля местами по области сохранится жаркая погода с максимальной температурой воздуха +30°С и выше. В региональном Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют жителям Томска и области пользоваться защитными кремами.

Солнцезащитный крем — это средство, которое создает на коже барьер, поглощая или отражая ультрафиолетовые (УФ) лучи. Крем помогает предотвратить фотостарение, пигментацию, солнечные ожоги и снизить риск развития рака кожи.

Главный эксперт управления Марина Думина уточнила «КП-Томск», что реальная защита зависит от правильного нанесения. Содержимое тюбика нужно наносить плотным слоем и обновлять каждые два-три часа или после каждого купания.

«Выбирая крем, следует обратить внимание на маркировку, она должна содержать, в том числе, наименование изготовителя и его местонахождение; описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; особые меры предосторожности при применении продукции; сведения о способах применения, отсутствие которых может привести к неправильному использованию; список ингредиентов», — сообщила Марина Думина.

Обязательная маркировка косметических средств (к этой категории относится и солнцезащитный крем) введена с осени 2025 года. Любой солнцезащитный крем можно проверить при покупке через приложение «Честный знак».

Ультрафиолетовое излучение, установленное в рамках санитарного законодательства, имеет три диапазона:

УФ-А – длинноволновой, наиболее мягкий и щадящий;

УФ-B – средневолновой;

УФ-С – коротковолновой, самый жесткий, с доказанным канцерогенным эффектом.

При выборе солнцезащитного крема мы смотрим на состав и видим разные названия фильтров, это значит, что в формуле смешаны вещества с разным принципом работы. Обычно фильтры делят на три группы: физические, химические и гибридные (сочетание первых двух). У каждой свои сильные стороны. Рекомендуется использовать солнцезащитные кремы с разными фильтрами.

Помимо типа фильтров, нужно обратить внимание на спектр защиты. На упаковке должны быть маркировки, подтверждающие защиту от UVA-лучей (например, значок UVA в кружочке, надпись Broad Spectrum, PA++++). Иначе крем будет защищать только от ожогов (UVB), а такая проблема как фотостарение (UVA) останется без профилактики.

Крем от солнца важно не только правильно наносить на тело, но и тщательно смывать вечером. Если средство плотное или водостойкое, стоит использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду. Для тела достаточно геля для душа.

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