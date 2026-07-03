Субботний дождь в областном центре планы горожан не испортит. Фото: Марина Лукина

Облачная погода с прояснениями ожидается в Томской области в субботу, 4 июля. По информации синоптиков томского ЦГМС, предстоящей ночью местами, а днем повсеместно в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — местами сильные дожди, ливни, возможен град.

Ветер южный 2-7 м/с, порывы при грозах будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в области составит +12…+17°C, местами столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Днем ожидается +22…+27°C, на некоторых территориях воздух раскалится до +32 градусов.

В Томске в ночь на субботу существенных осадков не ожидается, днем — кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный с порывами при грозе до 15 м/с.

Ночью в областном центре ожидается +15…+17°C, днем синоптики прогнозируют +27…+29 градусов.

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