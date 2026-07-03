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НовостиОбщество3 июля 2026 5:30

На Ленина в Томске появилась новая остановка общественного транспорта

Садиться и выходить из автобусов томичи смогут между БКЗ и зданием на Ленина, 111
Елена Белоусова
Новая остановка находится напротив «кармана» на Ленина у областной администрации

Новая остановка находится напротив «кармана» на Ленина у областной администрации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С пятницы, 3 июля, автобусы в Томске начали делать дополнительную остановку на проспекте Ленина. По информации городских властей, знак автобусной остановки установлен в «кармане» возле БКЗ.

Между остановками «ЦУМ» и «Горького» — большое расстояние, горожане обращали внимание на необходимость создания дополнительной площадки для остановки автобусов на этом отрезке. При ремонте тротуара на Ленина сделали заезд для общественного транспорта. Теперь маршрутные автобусы будут делать тут дополнительную остановку.

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