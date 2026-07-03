В южных районах Томской области сбор черники начнется с 15 июля

Черника может считаться диетическим продуктом, калорийность составляет 57 килокалорий на 100 граммов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области определены официальные сроки сбора черники. В департаменте лесного хозяйства уточнили, что период сбора дикоросов был установлен после того, как лесничие в течение двух месяцев вели фенологическое наблюдение за цветением растений на пробных учетных площадках.

Сезон заготовки черники в северных и южных районах области стартует с разницей в несколько дней.

С 15 июля можно собирать ягоду в южных районах, к которым относятся Асиновский, Зырянский, Кожевниковский, Первомайский, Шегарский и Томский. С этого же времени чернику можно начинать собирать в Томске и Северске.

С 20 июля сезон сбора начнется в северных районах — Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Стрежевом, Кедровом, а также в Тегульдетском и Чаинском районах.

Прогноз по поводу урожайности черники не самый радужный, ягоды будет не очень много.

За нарушение сроков сбора лесных ресурсов для собственных нужд предусмотрен административный штраф до двадцати тысяч рублей с конфискацией уже найденных дикоросов.

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