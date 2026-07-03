В Томске будут судить наркокурьера-закладчика

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

По версии следствия, томич употребляет наркотики. Мужчина работал курьером в интернет-магазине по продаже запрещенных веществ. В течение четырех месяцев он раскладывал наркотические препараты в тайники на территории Томска, за что получал вознаграждение.

В апреле закладчика задержали. Из незаконного оборота было изъято чуть менее двенадцати граммов синтетического наркотика. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд

В Кузбассе молодая женщина простила пенсионера, который забрал ее смартфон, забытый на капоте машины, сообщило издание «Сибдепо». Хозяйка дорогостоящего гаджета сначала требовала наказания, но в суде передумала. Пенсионер извинился и вернул смартфон.

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