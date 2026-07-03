Подросток на питбайке в томском селе врезался во внедорожник

Дорожная авария с участием пятнадцатилетнего юноши произошла днем 2 июля в селе Тимирязево. По данным регионального УМВД, около 14.25 на улице Ново-Трактовой, 5 подросток на питбайке столкнулся с остановившимся перед пешеходным переходом автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».
Мальчик ранен, его отправили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия помочь установить все обстоятельства инцидента. Обращаться следует по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
Госавтоинспекция в связи с ДТП обратилась к родителям подростков: питбайки не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Использовать такую технику можно только на специально оборудованных закрытых площадках и местах, предназначенных для занятий мотоспортом.
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