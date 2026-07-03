В Томской области действует 22 лесных пожара

По состоянию на 3 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,5 Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в пятницу, 3 июля, в лесах Томской области действует 22 пожара. По данным департамента лесного хозяйства, лес горит на территории Александровского, Верхнекетского, Васюганского, Каргасокского, Колпашевского и Первомайского лесничеств. Один пожар локализован на территории Васюганского лесничества.

За прошедшие сутки в Томской области ликвидирован один очаг возгорания в Верхнекетском районе.

По состоянию на 3 июля класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды — 2,5 (низкая пожарная опасность).

Ранее в томском ЦГМС предупреждали, что в период с 3 по 5 июля местами по области сохранится высокая пожароопасность 4 класса и чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

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