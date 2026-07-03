Утро 3 июля жители Томска провели в автомобильных заторах

Фото: Елена Белоусова.
Движение транспорта затруднено на дорогах Томска утром в пятницу, 3 июля. Как и сутки назад, очень медленно поток машин и автобусов преодолевает участок проспекта Фрунзе между пересечением с проспектом Комсомольским и кольцом на улице Елизаровых. Пробка образовалась на участке проспекте Комсомольского — от Герцена до Сибирской и в обратном направлении.
На других участках Томска проблемы ощущаются при движении по Елизаровых, Ломоносова, Энтузиастов, Осенней, Яковлева и Клюева.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности на дорогах Томска оценивается в семь баллов.
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