Утро 3 июля жители Томска провели в автомобильных заторах

Чтобы проехать по Фрунзе, нужно запастись терпением Фото: Елена Белоусова.

Движение транспорта затруднено на дорогах Томска утром в пятницу, 3 июля. Как и сутки назад, очень медленно поток машин и автобусов преодолевает участок проспекта Фрунзе между пересечением с проспектом Комсомольским и кольцом на улице Елизаровых. Пробка образовалась на участке проспекте Комсомольского — от Герцена до Сибирской и в обратном направлении.

На других участках Томска проблемы ощущаются при движении по Елизаровых, Ломоносова, Энтузиастов, Осенней, Яковлева и Клюева.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности на дорогах Томска оценивается в семь баллов.

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