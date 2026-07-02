По данным областных властей, в северных районах Томской области зафиксированы наиболее вопиющие случаи спекуляций бензином Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томских пабликах появились сообщения об очередях на автозаправках. 2 июля областные власти сделали несколько заявлений по поводу ситуации с бензином.

«Перебои с моторным топливом фиксируются во многих регионах страны. Играет роль и сезонный спрос, связанный с сельхозработами и автопутешествиями, и внешние факторы, и ажиотаж. По информации одной из топливозаправочных компаний Томской области, если за прошлую неделю объем реализации вырос на 27% по сравнению с таким же периодом 2025 года, то за вчерашний день — уже на 50», — сказал губернатор Владимир Мазур.

Региональному УФАС совместно с правоохранительными органами предстоит усилить контроль за ценообразованием на АЗС, особенно в северных районах Томской области.

Департаменту инвестиционной и промышленной политики поручено работать с НПЗ над увеличением поставок моторного топлива в Томскую область.

Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи предстоит выработать удобный для всех порядок заправки пассажирского транспорта.

Автомобилистов Томской области просят не заправляться впрок и в канистры, не поддаваться ажиотажу.

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