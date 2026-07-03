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НовостиОбщество3 июля 2026 0:45

В Томске 3 июля синоптики осадков не прогнозируют

В Томской области возможны ливни и град
Елена Белоусова
Сильные дожди ожидаются на западе области

Сильные дожди ожидаются на западе области

Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 3 июля. По данным синоптиков томского ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем по западу при грозах — сильные дожди, ливни и град.

Ветер юго-восточный, с порывами при грозах до 15-18 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +26…+31 градуса.

В областном центре существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 12м/с. В дневные часы будет жарко: +29…+31°C.

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