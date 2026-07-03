Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП
Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 3 июля. По данным синоптиков томского ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем по западу при грозах — сильные дожди, ливни и град.
Ветер юго-восточный, с порывами при грозах до 15-18 м/с.
Температура воздуха в области днем составит +26…+31 градуса.
В областном центре существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 12м/с. В дневные часы будет жарко: +29…+31°C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томичи отметят день памяти Петра и Февронии Всероссийским парадом семьи
Азарт и дух соперничества: Фото с домашнего матча томского ФК КДВ
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru