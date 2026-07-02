Со счетом 1:0 в пользу хозяев поля закончился матч 15 тура между томским КДВ и ФК «Акрон-2». Фото: Евгений Нечаев

1 июля футбольный клуб КДВ на своем поле обыграл гостей из Тольятти в рамках 15 тура LEON-Вторая Лига Б. «Комсомольская правда-Томск» публикует эксклюзивные фото с матча, в которых удалось запечатлеть азарт и дух соперничества.

Томская команда оба тайма играла в меньшинстве — на третьей минуте встречи судья удалил защитника Александра Нестерова. Фото: Евгений Нечаев

Встреча на стадионе «Темп» запомнится местным болельщикам двумя моментами. Томичей на игру вывел новый главный тренер Сергей Передня. Победу КДВ удалось одержать, сражаясь в меньшинстве.

Главный тренер томского клуба Сергей Передня отметил, что из-за удаления Нестерова пришлось перестраивать схему игры. Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Сергей Передня похвалил своих подопечных, подчеркнув, что победа над тольяттинским клубом была для томичей тяжелой, но заслуженной. Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Команда весь матч ощущала поддержку болельщиков, которые пришли на игру. Фото: Евгений Нечаев

Фото: Евгений Нечаев

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что клуб КДВ возглавил бывший капитан и тренер ФК «Томь».

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