1 июля футбольный клуб КДВ на своем поле обыграл гостей из Тольятти в рамках 15 тура LEON-Вторая Лига Б. «Комсомольская правда-Томск» публикует эксклюзивные фото с матча, в которых удалось запечатлеть азарт и дух соперничества.
Встреча на стадионе «Темп» запомнится местным болельщикам двумя моментами. Томичей на игру вывел новый главный тренер Сергей Передня. Победу КДВ удалось одержать, сражаясь в меньшинстве.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что клуб КДВ возглавил бывший капитан и тренер ФК «Томь».
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