Аферисты выманили миллионы у вдовы участника СВО из томского села

Жительницу села убедили в необходимости задекларировать все сбережения Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томской области в суд направлено уголовное дело о хищении у вдовы участника специальной военной операции более восьми миллионов рублей. Прокуратура Томской области сообщила, что в феврале аферисты убедили жительницу села Кожевниково задекларировать все имеющиеся сбережения, так как доступ к ним якобы получили мошенники.

Женщина, чтобы спасти накопления, передала приехавшим из Новосибирска в Кожевниково двум молодым людям крупную сумму денег. Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено в отношении двух девятнадцатилетних жителей Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, уроженцы Новосибирской области обманывали людей и под разными предлогами вынуждали их отдать свои сбережения. В ходе расследования уголовного дела частично возмещен ущерб в сумме менее двух миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Кожевниковский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

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