Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2026 13:40

Более восьми тысяч томских пенсионеров оформили цифровое удостоверение

С 2026 года право на льготы можно подтвердить без бумажных документов
Елена Белоусова
Цифровой документ невозможно потерять или повредить, он всегда находится в смартфоне

Цифровой документ невозможно потерять или повредить, он всегда находится в смартфоне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более восьми тысяч жителей Томской области оформили пенсионное удостоверение в электронном виде. В отделении Социального фонда России по Томской области сообщили, что пенсионеры могут сделать документ доступным для использования в смартфоне.

С 2026 года электронное пенсионное удостоверение можно получить через специальное мобильное приложение. В дальнейшем подтвердить свой социальный статус и право на льготы можно без бумажных документов, просто предъявив цифровой вариант с экрана смартфона.

«Мы видим, что пенсионеры Томской области проявляют интерес к электронному удостоверению. Наши специалисты в клиентских службах помогают освоить этот новый инструмент, шаг за шагом объясняя, как им пользоваться. Это делает получение услуг проще и доступнее», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.

Важный нюанс — цифровой документ невозможно потерять или повредить, он всегда находится в смартфоне. Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрослая женщина и три маленьких девочки попали в ДТП в Томске

Аферисты выманили миллионы у вдовы участника СВО из томского села

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru