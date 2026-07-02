Более восьми тысяч томских пенсионеров оформили цифровое удостоверение

Цифровой документ невозможно потерять или повредить, он всегда находится в смартфоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Более восьми тысяч жителей Томской области оформили пенсионное удостоверение в электронном виде. В отделении Социального фонда России по Томской области сообщили, что пенсионеры могут сделать документ доступным для использования в смартфоне.

С 2026 года электронное пенсионное удостоверение можно получить через специальное мобильное приложение. В дальнейшем подтвердить свой социальный статус и право на льготы можно без бумажных документов, просто предъявив цифровой вариант с экрана смартфона.

«Мы видим, что пенсионеры Томской области проявляют интерес к электронному удостоверению. Наши специалисты в клиентских службах помогают освоить этот новый инструмент, шаг за шагом объясняя, как им пользоваться. Это делает получение услуг проще и доступнее», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Томской области Дмитрий Мальцев.

Важный нюанс — цифровой документ невозможно потерять или повредить, он всегда находится в смартфоне. Цифровой документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

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