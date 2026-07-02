В Томской области за десять дней потушено более ста лесных пожаров

Риски возникновения новых грозовых очагов в Томской области сохраняются. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Томской области резко сократилось число лесных пожаров. В Федеральной Авиалесоохране сообщили, что в период 20 июня по 1 июля в регионе потушено более ста лесных пожаров. Причина июньской вспышки пожаров в регионе – грозовая активность. Практически все очаги возникли именно из-за гроз, причем на труднодоступных и удаленных территориях.

Сейчас лес горит в Александровском, Каргасокском, Верхнекетском и Колпашевском районах. Тушение действующих очагов продолжается. На переброске сил и средств к кромкам очагов работают три вертолета, три самолета контролируют лесопожарную обстановку.

Помощь Томской области в борьбе с огнем оказали и оказывают более 270 парашютистов и десантников из нескольких регионов страны, включая Архангельскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую, Кемеровскую области, Пермский край и республику Хакасия.

Риски возникновения новых грозовых очагов на территории Томской области сохраняются.

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