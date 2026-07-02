В области в связи с ожидающимися обильными осадками объявлено штормовое предупреждение Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 3 июля. По данным синоптиков томского ЦГМС, в районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, днем по западу при грозах — сильные дожди, ливни и град. В области в связи с ожидающимися обильными осадками объявлено штормовое предупреждение.

Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозах усиление до 15-18 м/с.

Температура воздуха в области предстоящей ночью составит +12…+17 °C, днем воздух раскалится до +26…+31 градуса.

В областном центре существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 12м/с. Температура воздуха ночью в Томске ожидается +15…+17 °C, днем будет жарко: +29…+31°C.

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