Затор на проспекте Фрунзе в Томске сохраняется

Пробка на Фрунзе к вечеру не исчезла. Фото: Скриншот сервиса «Яндекс. Пробки»

В течение всего дня 2 июля движение транспорта серьезно затруднено на участке проспекта Фрунзе в Томске. Очень медленно поток машин движется от пересечения с улицей Тверской до Льва Толстого и частично в обратном направлении. После 19.00 ситуация не изменилась. По-прежнему большой поток автомобилистов терпеливо пытается проехать участок Фрунзе.

Основная проблема на этом участке — поворот на улицу Шевченко. Там, также в течение всего четверга, наблюдается серьезный затор, спровоцированный очередью на АЗС, расположенной на Герцена.

Из-за проблем на Фрунзе пробка наблюдается на проспекте Комсомольском, от ТЦ «Изумрудный город» по направлению к Сибирской.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень загруженности дорог Томска после 19.00 оценивается в шесть баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Томской области просят не заправляться бензином впрок

«Тяжелая, но заслуженная победа»: томский ФК КДВ с минимальным счетом выиграл домашний матч

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru