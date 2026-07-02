В Томске перед судом предстанет 24-летний наркокурьер-закладчик

Работа наркокурьером через интернет неизбежно заканчивается задержанием и длительным сроком лишения свободы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Октябрьского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой человек предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, в период с февраля по март 2026 года подсудимый, сам являясь потребителем запрещенных веществ, решил подзаработать. Через интернет он связался с неустановленным лицом и договорился о работе курьером в нелегальном магазине по продаже наркотиков.

Получив от сообщника координаты тайника, молодой человек отправился на его поиски в район железнодорожных путей. Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог — на месте «закладчика» задержали сотрудники полиции. При досмотре стражи порядка изъяли предназначенную для сбыта закладку, содержащую 6 граммов тетрагидроканнабинола.

Вину в содеянном томич признал полностью. В отношении него судом избрана строгая мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Правоохранительные органы продолжают устанавливать организаторов нелегального бизнеса.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что работа «курьером» или «кладменом» в даркнете и мессенджерах является тяжким преступлением. Санкция части 4 статьи 228.1 УК РФ предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Правоохранители призывают молодежь не поддаваться на уловки анонимных работодателей, обещающих «легкие деньги», так как задержание таких курьеров — это лишь вопрос времени.

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