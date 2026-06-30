Угроза уголовной ответственности, инвестиции и покупка товаров: томичи рискуют быть обманутыми по старым схемам

Основная цель мошенников – это деловые люди, живущие в спешке Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В МВД России проанализировали материалы уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества, за первое полугодие 2026 года. Большинство мошеннических схем строится вокруг ограниченного набора психологических сценариев, сообщил «Вестник Киберполиции».

Жители и полиция в Томской области уже сталкивались со схемой, когда потенциальной жертве сообщают о попытке хищения денег со счета или оформлении кредита. Чтобы сохранить сбережения, аферисты убеждают срочно перевести деньги на «безопасный счет» или отдать наличные курьерам.

Еще один хорошо известный томичам сценарий аферы – угроза уголовной ответственности. В этом случае используются легенды об уголовных делах, подозрительных переводах или связях с запрещенными организациями. Цель — вызвать стресс и лишить человека возможности критически оценивать ситуацию.

Часто жертвам обмана обещают высокий доход от инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту или цифровые проекты. Еще одно предложение, которое заканчивается потерей денег, дополнительный заработок и удаленная работа. В этом случае жулики предлагают выполнять простые задания в интернете. После нескольких небольших выплат аферисты требуют внести деньги для «активации аккаунта» или получения доступа к более дорогим заданиям.

Распространена схема обмана при покупках товаров и услуг онлайн. Мошенники предлагают автомобили, недвижимость, туристические услуги или авиабилеты по цене значительно ниже рыночной. После получения предоплаты связь с продавцом прекращается.

Среди других популярных схем обмана актуальны — трудоустройство за рубежом, выплаты, компенсации и розыгрыши призов, установка приложений и обновление сервисов.

По данным недавнего исследования Банка России, на категорию людей в возрасте от 25 до 54 лет с высоким уровнем дохода приходится около 39% случаев обмана, а одной из основных причин является спешка. Потенциальные жертвы не успевают оценить ситуацию критически.

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