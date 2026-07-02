В Томской области судебные приставы арестовали у должника 300 метров путей

Необычный объект инфраструктуры стал обеспечительной мерой по налоговым долгам своего владельца. Фото: ФССП России по Томской области

Судебные приставы Верхнекетского района применили нестандартную меру принудительного исполнения к местному жителю, задолжавшему налоговые платежи. В отношении мужчины был наложен арест на принадлежащий ему участок железнодорожного пути протяженностью почти 300 метров, расположенный в поселке Белый Яр.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области, гражданин официально не трудоустроен, поэтому взыскать задолженность из его регулярных доходов не представлялось возможным. Изучив имущественное положение должника, приставы изначально наложили запрет на регистрационные действия в Росреестре в отношении его дома, земельного участка и железнодорожных путей. Эта мера была необходима, чтобы мужчина не смог переоформить недвижимость на третьих лиц.

Однако после введения ограничений владелец не спешил оплачивать задолженность. В связи с этим сотрудники отделения судебных приставов перешли к более жестким мерам и наложили арест непосредственно на сам железнодорожный путь.

Перспектива потерять столь специфический и ценный актив заставила должника действовать незамедлительно. Мужчина в кратчайшие сроки нашел средства и полностью погасил налоговую задолженность. Впрочем, чтобы арест был окончательно снят, владельцу дополнительно пришлось оплатить и денежное взыскание в бюджет РФ за неисполнение обязательств в добровольный срок (исполнительский сбор).

Законодательство об исполнительном производстве предоставляет судебным приставам широкие полномочия по розыску и аресту имущества должников. Под взыскание могут попасть не только стандартные активы вроде автомобилей и квартир, но и весьма специфические объекты, включая доли в бизнесе, предметы роскоши, скот и даже инфраструктурные объекты, такие как железнодорожные пути. При этом своевременная оплата долгов до применения мер принудительного исполнения позволяет гражданам избежать дополнительных финансовых потерь в виде исполнительского сбора, размер которого составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей для физических лиц.

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