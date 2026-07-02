СК Томской области предупредил родителей об опасности открытых окон

Следователи призывают родителей устанавливать на окна надежные механические блокираторы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Томской области обратилось к жителям региона с настоятельным призывом усилить контроль за детьми в период установившейся жаркой погоды. Для создания комфорта в квартирах томичи все чаще оставляют окна открытыми, что многократно повышает риск несчастных случаев с малолетними детьми.

В ведомстве подчеркнули, что беспечность взрослых может стать причиной непоправимой трагедии. Следователи призывают родителей и всех взрослых, находящихся рядом с детьми, проявить предельную внимательность и принять исчерпывающие меры для предупреждения подобных происшествий.

В СК составили перечень жизненно важных правил безопасности, которые необходимо соблюдать в каждой семье:

- Не рассчитывайте на москитную сетку. Она не предназначена для защиты от падений и не способна выдержать вес ребенка — пластиковые крепления могут сломаться мгновенно при малейшем нажатии.

- Исключите свободный доступ. Отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не смог использовать диван, стул или стол как ступеньку для подъема на подоконник.

- Установите надежную защиту. Смонтируйте на окна специальные блокираторы, фиксаторы или ограничители открывания, которые препятствуют самостоятельному доступу детей к проемам.

- Не оставляйте без присмотра. Даже на непродолжительное время не оставляйте малолетних детей одних в комнате с открытыми окнами.

- Проводите профилактические беседы. Систематически разъясняйте детям правила безопасного поведения в быту и объясняйте смертельную опасность игр на подоконниках.

Проблема выпадения детей из окон носит сезонный характер и обостряется именно в летние месяцы, когда жители многоэтажек активно проветривают квартиры. По данным медицинской статистики, подобные инциденты нередко заканчиваются тяжелейшими травмами, несовместимыми с жизнью. Следственный комитет напоминает, что в случае подобных трагедий в отношении взрослых может быть возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности. Ведомство призывает томичей проявлять максимальную бдительность ради сохранения жизни и

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