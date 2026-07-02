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НовостиОбщество2 июля 2026 5:35

СК Томской области предупредил родителей об опасности открытых окон

Москитная сетка не способна защитить ребенка от падения
Екатерина Сафонова
Следователи призывают родителей устанавливать на окна надежные механические блокираторы

Следователи призывают родителей устанавливать на окна надежные механические блокираторы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление СК России по Томской области обратилось к жителям региона с настоятельным призывом усилить контроль за детьми в период установившейся жаркой погоды. Для создания комфорта в квартирах томичи все чаще оставляют окна открытыми, что многократно повышает риск несчастных случаев с малолетними детьми.

В ведомстве подчеркнули, что беспечность взрослых может стать причиной непоправимой трагедии. Следователи призывают родителей и всех взрослых, находящихся рядом с детьми, проявить предельную внимательность и принять исчерпывающие меры для предупреждения подобных происшествий.

В СК составили перечень жизненно важных правил безопасности, которые необходимо соблюдать в каждой семье:

- Не рассчитывайте на москитную сетку. Она не предназначена для защиты от падений и не способна выдержать вес ребенка — пластиковые крепления могут сломаться мгновенно при малейшем нажатии.

- Исключите свободный доступ. Отодвиньте мебель от окон, чтобы ребенок не смог использовать диван, стул или стол как ступеньку для подъема на подоконник.

- Установите надежную защиту. Смонтируйте на окна специальные блокираторы, фиксаторы или ограничители открывания, которые препятствуют самостоятельному доступу детей к проемам.

- Не оставляйте без присмотра. Даже на непродолжительное время не оставляйте малолетних детей одних в комнате с открытыми окнами.

- Проводите профилактические беседы. Систематически разъясняйте детям правила безопасного поведения в быту и объясняйте смертельную опасность игр на подоконниках.

Проблема выпадения детей из окон носит сезонный характер и обостряется именно в летние месяцы, когда жители многоэтажек активно проветривают квартиры. По данным медицинской статистики, подобные инциденты нередко заканчиваются тяжелейшими травмами, несовместимыми с жизнью. Следственный комитет напоминает, что в случае подобных трагедий в отношении взрослых может быть возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности. Ведомство призывает томичей проявлять максимальную бдительность ради сохранения жизни и

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