В Томской области подросток лишился 32 тысяч рублей при покупке мотоцикла

Полиция возбудила уголовное дело и напомнила о правилах безопасных сделок в интернете Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ОМВД России по Томскому району обратился 17-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Подросток, желавший приобрести мотоцикл, стал жертвой интернет-мошенников, потеряв более 32 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в полиции, юноша нашел в одном из мессенджеров канал, специализирующийся на продаже мотоциклов и спортивного инвентаря. Связавшись с «менеджером», он договорился о покупке мотоцикла класса эндуро.

Для подтверждения серьезности своих намерений молодой человек внес предоплату в размере 16 000 рублей. На следующий день, по просьбе продавца, потерпевший перевел оставшуюся часть суммы за товар. Однако вместо долгожданной покупки и трек-номера для отслеживания доставки подросток столкнулся с тем, что лже-продавец перестал выходить на связь, а затем и вовсе заблокировал его в мессенджере. Общий ущерб, нанесенный юному томичу, превысил 32 тысячи рублей.

Сотрудники УМВД России по Томской области в очередной раз призывают граждан проявлять бдительность при совершении покупок в сети. Правоохранители рекомендуют никогда не переводить деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты, особенно при сделках через социальные сети, мессенджеры и сомнительные интернет-сайты. Кроме того, нельзя сообщать посторонним дополнительные данные банковских карт, включая CVC-коды и пароли из СМС. Безопасные сделки следует совершать только через проверенные площадки с системой защиты покупателя или при личной встрече.

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