Житель Томского района получил 300 часов обязательных работ

Мужчина повторно преступил закон Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю села Тахтамышево, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Помимо уголовного наказания, рецидивист навсегда распрощался со своей иномаркой — суд постановил конфисковать автомобиль в доход государства.

Как установило следствие, инцидент произошел в апреле 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, сельский житель поссорился с близкими и решил «проветриться», отправившись в бесцельную поездку на своей машине. По пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Проверка с помощью алкотестера подтвердила факт опьянения, а база данных показала, что водитель уже ранее привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, что автоматически перевело правонарушение в разряд уголовных преступлений. Вину в содеянном подсудимый признал полностью.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил мужчине 300 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев. Ключевой санкцией стала конфискация принадлежащего осужденному автомобиля LADA VESTA GFL110 в доход государства.

Статья 264.1 УК РФ применяется к водителям, которые сели за руль пьяными в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию (в течение года после уплаты штрафа или лишения прав), либо имеют судимость за аналогичные «пьяные» ДТП. Конфискация транспортного средства в доход государства является дополнительной мерой ответственности, введенной для повышения превентивного эффекта и борьбы с систематическими нарушителями. Практика изъятия автомобилей у злостных пьяных водителей в Томской области в последние годы становится все более распространенной.

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